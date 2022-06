Gemeinde Schlangen bezieht Kinder und Jugendliche in die Planungen der Infrastruktur mit ein

In einem zweiten Schritt sollen die Grundschüler ihre Vorstellungen von einer liebenswerten wie kindgerechten Gemeinde künstlerisch darstellen. Ab September werden dann auch die Jugendlichen der Gemeinde in die Planungen mit einbezogen.

„Der Auftakt war vielversprechend“, freut sich Bürgermeister Marcus Püster im Gespräch. An einer sechswöchigen Online-Umfrage haben sich nach Aussage der Verwaltung bis Mitte Mai 2022 immerhin 127 Eltern von Kindern beteiligt, die aktuell eine der örtlichen Kindertagesstätten besuchen. Das entspricht hochgerechnet einer Beteiligung von etwa 50 Prozent.

„Ziel der Aktion ist und war es, die Infrastruktur der Gemeinde aus dem Blickwinkel von Kindern und Jugendlichen betrachten zu lassen und gegebenenfalls Veränderungen herbeizuführen“, sagte Püster.

Der Kinderspielplatz am Tiwitt bekommt von Eltern und Kindern gleichermaßen gute bis sehr gute Noten. Auch der Schulhof hat laut Auswertung viele Fans unter den Schülern. Der Spielplatz an der Kampstraße in Oesterholz-Haustenbeck ist dagegen vielen nur wenig bekannt. Ein anderer in Kohlstädt (Bergstraße) wird von den Befragten als unattraktiv eingestuft.

Wunsch nach einem Gemeinde-Park

Und auch das dürfte zu denken geben: 60 Prozent der Befragten halten sich nur kurz zum Toben auf dem Spielplatz auf. Die meisten Besucher kommen zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Wie aber sollte der ideale Spielplatz oder Treffpunkt aus Sicht der Kinder aussehen? Sehr hoch in ihrer Gunst steht laut Auswertung der Umfrage der Wunsch nach einem so genannten Gemeinde-Park, der idealerweise nicht nur zum Spielen einladen soll. Auch Tische und Bänke und andere Sitzgelegenheiten werden gewünscht, ebenso ein Grillplatz, Sportgeräte für Erwachsene und ein Wasserspielplatz.

Ältere Kinder setzen andere Prioritäten – auch das macht ein Blick in die Umfrage deutlich. Bei ihnen steht neben einem Bolzplatz auch ein Skaterpark ganz oben auf der Wunschliste. Auch eine ausreichend große Zahl von Rückzugsräumen speziell für Jugendliche wird angemahnt. Für die Eltern sind unter anderem frei zugängliche Spiel- und Sportanlagen besonders wichtig.

Und noch einen Rückschluss lässt die Umfrage zu: Die Kinder heutzutage sind gerne im Wald oder in der freien Natur unterwegs.

Bei den Spielplätzen ist Luft nach oben

Die Spielplätze in Schlangen erhalten laut Umfrage im Durchschnitt die Note 3,4. Da ist noch deutlich Luft nach oben. Immerhin 20 Prozent der Befragten melden generell großen Handlungs- und Verbesserungsbedarf an. Kritisiert werden vor allem schlecht ausgestattete Spielplätze sowie eine unzureichende Beleuchtung der Spielflächen am Abend. An dem einen oder anderen Spielplatz fehle es zudem an der notwendigen Verkehrssicherheit.

Und so geht es weiter: Am kommenden Montag, 27. Juni startet die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der örtlichen Volksbank einen Wettbewerb. Er steht unter dem ambitionierten Motto „Gestalte deinen perfekten (Spiel-)Platz!“ und wendet sich an alle Schlänger Grundschulkinder. „Ob gemalt, mit Knetmasse modelliert als Foto oder gehäkelt. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt“, betont Iris Brockmeier, Vorstand der Volksbank.

Kreative Ideen werden belohnt

Und das Mitmachen lohnt sich: Eine Jury wird die kreativsten Ideen aussuchen und mit einem Preis belohnen. Die großen und kleinen Kunstwerke können direkt in der Hauptstelle der Volksbank abgegeben werden. Einsendeschluss ist der 12. August.

Ebenfalls vorgesehen ist eine Ausstellung einzelner Exponate. Der Wettbewerb wird seitens der Schlänger Verwaltung von Verena Renneke federführend betreut. Bei der Volksbank Schlangen zeichnet Svea Ruhe für das Projekt verantwortlich.

Am 1. September 2022 übrigens startet die abschließende Befragung der Schlänger Jugendlichen. Zwei Workshops mit Moderation sind ebenfalls geplant.