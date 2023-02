Gemeinde Schlangen möchte sich Vorkaufsrecht für Immobilien in der Ortsmitte sichern

Schlangen

Die Gemeinde Schlangen will sich ein besonderes Vorkaufsrecht über Immobilien im Bereich der Ortsmitte sichern. Der Haupt- und Finanzausschuss hat entsprechenden Plänen bereits zugestimmt. Die letztlich verbindliche Entscheidung per Satzungsbeschluss fällt der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag, 23. Februar, ab 19 Uhr im Bürgerhaus.

Von Klaus Karenfeld