Gemeinsame Stellungnahme aller 16 lippischen Bürgermeister kritisiert Höhe der Kreisumlage

Die Verwaltungschefs aller 16 lippischen Städte und Gemeinden haben in einer gemeinsamen Stellungnahme Landrat Dr. Axel Lehmann aufgefordert, „einen Beitrag zur dringend erforderlichen Entlastung der kommunalen Haushalte in Lippe zu leisten“.

Wie berichtet, hat auch im Schlänger Rathaus die Höhe der vom Kreis geforderten Kreis- und der Jugendamtsumlage für Verärgerung und Enttäuschung gesorgt. Auch Bürgermeister Marcus Püster gehört zu den Unterzeichnern.

Der Sprecher der Bürgermeisterkonferenz, Dirk Becker (Oerlinghausen), weist in der Stellungnahme darauf hin, dass der Kreis von einer falschen Prognose ausgehe. So werde etwa bei Bundeszuweisungen eine noch zu erwartende Summe von 0,5 Millionen Euro für den Kreis Lippe angegeben, die nun aber um 2,1 Millionen Euro höher ausfalle.

Neben den nicht geplanten Corona-Zuweisungen von 1,9 Millionen Euro müsste sich für den Kreis in 2022 eine bisher nicht kalkulierte Verbesserung von insgesamt vier Millionen Euro ergeben, um die Ausgleichsrücklage weniger reduziert werden müsste – und damit dem Kreis Spielraum zur Entlastung der Kommunen biete.

Einige Annahmen „bedürfen einer dringenden Aktualisierung und Anpassung“, so die Forderung. Im September-Bericht habe der Kreis eine Verschlechterung im Produktbereich 06 „Kinder, Jugend und Familienhilfe“ in Höhe von 3,5 Millionen Euro ausgewiesen, die zu einem wesentlichen Teil durch eine Nacherhebung bei der Jugendamtsumlage und nicht durch eine Reduzierung der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden müsse. Die Bürgermeister widersprechen: Differenzen bei der Jugendamtsumlage zwischen Plan und Ergebnis könnten auch im übernächsten Jahr ausgeglichen werden.

Aus Sicht der Kommunen ohne eigenes Jugendamt – hierzu gehört auch Schlangen – sei darauf hinzuweisen, dass die Jugendamtsumlage in den vergangenen Jahren überproportional erheblich angestiegen sei. „Hier sehen die Kommunen die zwingende Notwendigkeit, sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite zu konsolidieren.“

„Bereits jetzt müssen wir aber auch warnend darauf hinweisen, dass die in der mittelfristigen Finanzplanung prognostizierte Entwicklung der Kreisumlage im Jahr 2024 auf 237,3 Millionen Euro (also ein Plus von 30 Millionen Euro!) erhebliche negative finanzielle Folgewirkungen für die überwiegende Mehrheit der lippischen Städte und Gemeinden bedeuten würde“, so die Bürgermeister. Dies würde einhergehen mit konkreten Auswirkungen auf die örtliche Genehmigungsfähigkeit der Haushalte und gegebenenfalls entsprechender Notwendigkeiten für die Erstellung von Haushaltssicherungskonzepten (HSK).

Die Vermeidung eines solchen Szenarios müsse die Grundlage für künftige Gespräche bilden, meinen die Verwaltungschefs.