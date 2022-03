Gesamtschule Bad Lippspringe und „Osthilfe“ aus Schlangen organisieren Transport

Bad Lippspringe/Schlangen

Sie haben oftmals alles verloren: Seit vier Wochen sind die Menschen in der Ukraine schon dem russischen Angriffskrieg ausgesetzt. Neben den eigenen vier Wänden haben nicht wenige auch Hab und Gut verloren. Auch die Gesamtschule in Bad Lippspringe will diese Menschen unterstützen. Ein Hilfstransport der „Osthilfe“ startet Mitte dieser Woche, um die Betroffenen mit dringend benötigten Sachspenden wie Decken, Heizgeräte oder Lebensmittel zu versorgen.

Von Klaus Karenfeld