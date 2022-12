Großer Andrang beim Schlänger Weihnachtsmarkt

Es war viel los auf dem 18. Schlänger Weihnachtsmarkt: In der Ortsmitte versammelten sich am dritten Adventssonntag viele Bürger, um sich gemeinsam auf das anstehende Fest einzustimmen. Die 20 aufgestellten Buden boten dabei von Leckereien bis hin zu selbstgebastelten Geschenkideen alles, was das Weihnachtsherz begehrt.

Die erneut von der Volksbank Schlangen organisierte Veranstaltung erfreute sich nach zwei Jahren Pause großer Beliebtheit und zog zahlreiche Familien in den Ortskern. Dicht gedrängt genossen die Besucher beim Plausch einen warmen Glühwein, der bei Minusgraden wohltuend wirkte, oder ließen sich einen von den herzhaften Schaschlik-Spießen schmecken, die von der evangelischen Kirchengemeinde angeboten wurden. Festlich geschmückte Buden sorgten dabei für das passende weihnachtliche Ambiente, während der Musikzug der Feuerwehr Schlangen eine passende musikalische Untermalung in Form von altbekannten Festtagsliedern darbot.

Für die Verkäufer in den Buden ist der Markt in Schlangen oftmals eine lange Tradition, so auch für Petra Wittbecker und Monika Schmitz-Rohlfs vom Akkordeonorchester: „Wir haben von Beginn an mindestens einen Stand hier. Die Liköre, Marmeladen und Bastelsachen wurden alle von Mitgliedern des Vereins hergestellt und wir freuen uns jedes Jahr aufs Neue über die schöne Atmosphäre.“ Während die Gewinne der meisten Buden den Vereinen zugute kommen, spenden manche auch ihre Erlöse für einen guten Zweck.

Burgfalkner Markus Kroll hatte seinen Falken „Merlin“ mitgebracht, der auch Chiara gefiel. Foto: Phil Hänsgen

So zum Beispiel Lara Ulrich sowie Malte und Nadine Voß, die gemeinsam eigens gelaserte Flaschenöffner, Kugelschreiber, Teekannen oder auch Weihnachtsdeko verkauften und damit für die „Deutsche Sarkom-Stiftung“ sammelten. Durch ein ihnen bekanntes und noch sehr junges Opfer einer Krebserkrankung wurden sie mit dem Thema sensibilisiert und haben sich deshalb entschlossen, diese Bude auf dem Weihnachtsmarkt aufzustellen: „Sarkome sind oft nur schwer heilbar, weswegen wir Betroffenen helfen wollen. Wir freuen uns über den Zusammenhalt in der Gemeinde und möchten den Leuten das Thema näherbringen.“

Traditionell wurden auch in diesem Jahr die Gewinner des Kettcar-Slalom, des Bobby-Car-Rennens und des Luftballon-Wettbewerbes bekanntgegeben, die zum Schlänger Markt vom Motor-Sport-Club (MSC) und dem Heimat- und Verkehrsverein veranstaltet wurden. Am weitesten trieb es den Ballon von Merlin Lübbemeier, der erst 123 Kilometer entfernt in Celle gefunden wurde. Die Sieger der Rennen waren in ihrer jeweiligen Altersklasse Bjarne Glanz (1 bis 2 Jahre), Marie Sutter (3 bis 4 Jahre), Luise Trepper (5 bis 6 Jahre) und Jonas Zwikirsch (7 bis 8 Jahre). Alle Bestplatzierten durften sich über ein Geschenk freuen.

Hoher Besuch auf dem Weihnachtsmarkt: Theresa, Josefin, Lena und Tom (von links) mit dem Nikolaus. Foto: Phil Hänsgen

Weitere Attraktionen für die Besucher des Marktes war ein verkleideter Nikolaus, der den Kindern Süßigkeiten mitgebracht hatte und Markus Kroll, der den Leuten schon zum insgesamt achten Mal einen Greifvogel präsentierte, um Vorurteile gegenüber den Tieren auszuräumen. Die Schlänger Bürger genossen die nach Corona wiederbelebte Tradition sichtlich: „Man trifft viele Leute und das Dorf kommt zusammen“, sagten Nele Otten und Lea Kaese vom Stand der Basketballer des VfL Schlangen. „Die Zugehörigkeit zu den Vereinen und zum Ort ist sehr wichtig, weswegen wir immer gerne da helfen, wo wir können.“