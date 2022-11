Grundschüler versprechen mehr zu lesen

Schlangen

Kann man als Autor reich werden? „Ja“, meint Armin Pongs. Der Verfasser zahlreicher Kinderbücher denkt dabei aber nicht an Geld. Die Kinder an der Grundschule Schlangen überzeugte der 54-Jährige am Donnerstag bei seinem Besuch davon: „Lesen macht reich!“ Die Grundschule bot den Jungen und Mädchen aber auch ein besonderes sportliches Unterrichtsprogramm, denn in Zusammenarbeit mit dem VfL Schlangen wurde Handball gespielt.

Von Uwe Hellberg