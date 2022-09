Heizung in der Grundschule Schlangen vorübergehend ausgefallen

In Schlangen ist am Mittwoch und Donnerstag die Grundschule nicht beheizt worden. Der Grund ist die Erneuerung der gesamten Heizungsanlage im Schulzentrum.

Für Lehrer und Grundschüler kam dies plötzlich und unerwartet. „Das lag an mangelnder Kommunikation von unserer Seite, dafür haben wir uns auch entschuldigt“, räumte Bauamtsleiterin Gabriele Müller-Schaffranietz auf Anfrage ein. Sie hoffte am Donnerstag, dass das Problem zumindest für die Grundschule schon an diesem Freitag behoben werden könne. „Allerspätestens ist dies am Montag der Fall.“

Über ein sogenanntes Hot-Mobil müssten neue Heizstränge an der Anlage angeschlossen werden. Von der zurzeit ausfallenden Heizung seien auch die Gemeindebücherei, die August-Hermann-Francke-Schule (AHF), die Turn- und die Sporthalle am Rennekamp betroffen. Müller-Schaffranietz: „In der kommenden Woche steht uns ein zweites Hot-Mobil zur Verfügung.“

Die Grundschule hatte bereits am Donnerstag die Eltern informiert, dass nicht geheizt werden könne. Die Eltern sollten ihre Kinder entsprechend kleiden. In den Büros der Schule sei eine Temperatur von 17 Grad gemessen worden.