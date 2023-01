Henning Schwarze wird Klimaschutzmanager in Schlangen

Henning Schwarze wird zum 1. Februar Klimaschutzmanager in Schlangen. Die Sennegemeinde setzt große Erwartungen in den 49-Jährigen. „Bei uns vor Ort soll der Klimaschutz in Zukunft auch personell eine noch höhere Priorität haben“, macht Bürgermeister Marcus Püster im Gespräch deutlich.

Geograph (49) tritt sein Amt am 1. Februar bei der Gemeinde an

Henning Schwarze (Mitte) ist neuer Klimaschutzmanager in Schlangen. Er tritt sein Amt am 1. Februar an. Darüber freuen sich Bürgermeister Marcus Püster und Gabriele Müller-Schaffranietz, Leiterin des Fachbereichs Bauen und Umwelt.

Die Entscheidung für Schwarze wertete Püster als konsequent. Im Bewerbungsverfahren habe dieser mit Fachkompetenz und zukunftsweisenden Ideen überzeugen können. Schwarze kennt sich in der Sennegemeinde bestens aus und bezeichnet sich selbst als „Ur-Schlänger“.

Nach dem Abitur hatte Schwarze ein Studium der Geographie in Paderborn aufgenommen. Bereits in dieser Zeit hatte er zusammen mit Uni-Professor Dr. Hans-Karl Barth ein eigenes Unternehmen gegründet, das sich schwerpunktmäßig mit den Themen Umweltmanagement, Tourismus und Nachhaltigkeit beschäftigte — eine aus heutiger Sicht zukunftsweisende Entscheidung.

Aus dieser Kooperation entwickelte sich ein Netzwerk von Partnern, das sich nicht allein auf die Region beschränken sollte. So verfügt Schwarze über eine mehr als 25-jährige internationale Erfahrung in den Bereichen nachhaltige Entwicklung, Klima- und Umweltschutz, Marketing und Kommunikation. Der Geograph berät seit vielen Jahren unter anderem auch die Vereinten Nationen in Nachhaltigkeitsfragen.

Schwarze gibt Ratsmandat ab

„Aber natürlich fühle ich mich ebenso sehr eng mit meiner Heimatgemeinde Schlangen verbunden“, macht Schwarze deutlich. An der Gründung der Initiative Schlangen 4.0 hatte er nicht unwesentlichen Anteil. Und auch in die Kommunalpolitik brachte er sich immer wieder ein — seit 2020 sogar als Mitglied des Schlänger Gemeinderates (Die Fraktion). Das Ratsmandat hat Schwarze inzwischen aufgegeben. Sein Nachfolger ist Johannes Kuhlmeier, der am Donnerstagabend im Rat verpflichtet wurde.

Wenn Schwarze am 1. Februar sein Amt antritt, wartet jede Menge Arbeit auf ihn — das weiß auch der neue Klimaschutzmanager nur zu gut: „Der Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich suche deshalb das Gespräch mit allen.“ Sich selbst beschreibt er als „kommunikativen Menschen“.

Amt ist Fachbereich Bauen und Umwelt zugeordnet

Schwarzes Amt ist dem Fachbereich Bauen und Umwelt zugeordnet. Dessen Leiterin Gabriele Müller-Schaffranietz freut sich auf die künftige gemeinsame Zusammenarbeit. „Henning Schwarze verfügt für seine neue Arbeit über die notwendige Kompetenz und Expertise und ist über den Ort und die Region hinaus gut vernetzt.“ Im Übrigen nehme die Gemeinde den Klimaschutz als Querschnittsaufgabe wahr, die auch andere Fachbereiche umfasse.

Wie Schwarze im Gespräch mit dieser Zeitung betont, wird sich seine Arbeit im Wesentlichen an dem „integrierten Klimaschutzkonzept“ orientieren, das der Gemeinderat 2022 verabschiedet hatte. Zu seinen konkreten Handlungsfeldern gehören künftig beispielsweise Fragen der Mobilität, der erneuerbaren Energien und der Klimaanpassung. Und natürlich wolle er den Dialog zu den hier lebenden Menschen und den ortsansässigen Firmen suchen. Die neue Stelle wird zu 50 Prozent vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert und ist zunächst auf drei Jahre befristet.

Henning Schwarze ist ab 1. Februar im Schlänger Bauamt zu erreichen. Und zwar unter der Telefonnummer 05252/981166 Die Mailadresse lautet: [email protected].