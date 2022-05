In der Ortsmitte läuft es wieder rund

Schlangen

Temperaturen um die 20 Grad und ein Himmel, von dem die Sonne lachte: Die Wetterbedingungen beim 20. Schlänger Pflasterlauf hätten nicht besser sein können. Immerhin 56 Teams gingen am Sonntag um Punkt 13 Uhr in der Ortsmitte an den Start. Die gute Laune war nicht ungetrübt. Läufer und Besucher sprachen den von einem Tornado am Freitag heimgesuchten Paderborner Nachbarn ihre aufrichtige Anteilnahme aus.

Von Klaus Karenfeld