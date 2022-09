Initiative Schlangen 4.0: Wohnmobilplätze sollen Tourismus fördern

Die Gemeinde Schlangen hat sich gemeinsam mit Bad Lippspringe und Hövelhof erfolgreich als Leader-Region Senne3 beworben. Ein wichtiges Ziel dabei ist es, die Senneregion touristisch zu entwickeln. Die Initiative Schlangen 4.0 betont, dafür brauche es in der Gemeinde Schlangen Übernachtungsmöglichkeiten und schlägt einen Wohnmobilstellplatz vor. Die Initiative hat bereits verschiedene Standorte für Reisemobile in den drei Ortsteilen unter die Lupe genommen.

Wohnmobilstellplätze wären ein erster Schritt, relativ kostengünstig und zeitnah etwas in dieser Hinsicht zu schaffen, heißt es in einer Mitteilung der Initiative. „Viele neue Stellplätze für Wohnmobile sind in den letzten Jahren eröffnet worden, auch in Ostwestfalen-Lippe. Ein Ende der Entwicklung ist lange noch nicht in Sicht“, so der Schlänger Walter Reese, selbst ambitionierter Wohnmobilist.

Nach Angaben des Caravaning Industrie Verbandes seien inzwischen bundesweit etwa 450.000 Reisemobile unterwegs. „Für reisemobilfreundliche Kommunen öffnet sich hier ein sehr attraktiver Nischenmarkt, der bei entsprechender Ansprache dieser Gästegruppe auch für Schlangen eine erhebliche Wertschöpfung bedeuten kann“, ergänzt Reese. Denn Studien würden belegen, dass jeder Wohnmobilist etwa 45 Euro pro Tag für seinen persönlichen Bedarf ausgibt - exklusive der Stellplatzgebühr.

„Für Touristen sehr attraktiv“

„Die Gemeinde Schlangen, als Tor zur Senne und zum Teutoburger Wald, bietet alles, um für Touristen sehr attraktiv zu sein“ sagt Martin Nowosad von Schlangen 4.0. „Ein Stellplatz - oder auch zwei - für Wohnmobile ist überfällig, und wir wollen mit unserer Initiative der Verwaltung und den politisch Entscheidenden sach- und fachgerechte Vorschläge für eine mögliche Umsetzung unterbreiten“, so Nowosad weiter.

Bei den ersten Begehungen vor Ort habe für das Team der Schlänger Gruppe zunächst einmal das Motto „Spinnen ist erlaubt“ gegolten. Heißt: Ob ein möglicher Stellplatz auf kommunalem oder privatem Boden entsteht, war erst einmal egal. Vielleicht würde sich auch ein privater Investor finden. Auch bei der Größe sei man zunächst völlig unvoreingenommen an die Sache herangegangen. Vier Stellplätze sollte eine Anlage allerdings mindestens haben.

15 mögliche Standorte

Anhand verschiedener Kriterien hat Schlangen 4.0 ingesamt 15 mögliche Standorte in der Sennegemeinde in Augenschein genommen. Immer unter der Berücksichtigung von „Einfache Ausstattung“ (lediglich Parkplatz), „Gehobene Ausstattung“ (Versorgungsmöglichkeit mit Strom und Wasser) sowie „Luxusausstattung“ (inklusive alle Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten).

Das Ergebnis ist ein Ranking anhand der selbst entwickelten Bewertungsmatrix. Diese will Schlangen 4.0 zunächst Bürgermeister Marcus Püster vorstellen und ihn bitten, das Thema in die Politik zu bringen. Dort würden Walter Reese und Martin Nowosad gerne die Ergebnisse präsentieren und für eine Umsetzung in der Gemeinde Schlangen werben.

Als leidenschaftlicher Wohnmobilist hat Walter Reese 2021 die Facebookgruppe „Schlänger Wohnmobilisten“ ins Leben gerufen. Eines seiner Ziele ist es, eine Plattform für aktive Wohnmobilisten in Schlangen und solche, die es werden wollen, zu schaffen. Diese sei gedacht für einen Erfahrungs- und Gedankenaustausch über Reiseberichte, Stellplatzempfehlungen, Tipps und Kniffe rund um das Wohnmobil, Technische Hilfe sowie Kauf- und Verkaufswünsche.