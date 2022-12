Irische Weihnachtsklänge in Schlangen

Mit einer Mischung aus irischem Humor, Folkmusik und Geschichten von der grünen Insel hat das Trio „Woodwind & Steel“ die evangelische Kirche in Schlangen begeistert. Rund 270 Besucher zog die weihnachtliche Veranstaltung an, die mit einer rasanten Mischung aus Blues, Jazz, Rock und Operette daherkam.

Dabei sind an diesem Abend zwölf unterschiedliche Instrumente zum Einsatz gekommen, die für das abwechslungsreiche Soundbild sorgten. Ann O'Casey überzeugte dabei mit ihrer Kunst an den Flöten, wobei sie sowohl Tin- und Low-Whistles sowie die Irish-Wood-Flute und Querflöten beherrschte. Gemeinsam mit ihrem Mann Ed O'Casey war sie zudem für den Gesang verantwortlich, der die Zuschauer im Zusammenspiel mit den Instrumenten direkt in die irische Welt eintauchen ließ.