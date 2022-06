Kita Alte Rothe in Schlangen feiert nachträglich ihr 50-jähriges Bestehen

Eigentlich hätte die Kindertagesstätte Alte Rothe in Schlangen bereits im Jahr 2021 ihr 50 -jähriges Bestehen feiern können. Doch das tückische Coronavirus durchkreuzte zunächst die Planungen für ein großes Jubiläumsfest. Ein Sprichwort besagt aber: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Bei viel Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen hat der Kindergarten seinen runden Geburtstag jetzt nachgefeiert.

Spiele, Tanz und jede Menge Mitmacht-Aktionen gab es beim Fest zum 50-jährigen Jubiläum der Kita Alte Rothe in Schlangen.

Aktuell besuchen 72 Kinder die Kita Alte Rothe. Trägerin der Einrichtung ist die Gemeinde Schlangen. Seit dem Jahr 2008 ist die älteste Schlänger Kindertagesstätte als Familienzentrum zertifiziert. Ein Jahr später folgte die Anerkennung als Bewegungskindergarten. Insgesamt 13 Betreuerinnen und ein Betreuer kümmern sich aktuell um die Jungen und Mädchen.

Damals wie heute unterhält die Kita vier Gruppen. Zwei davon richten sich an Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, die weiteren zwei Gruppen sind Kindern von drei Jahren und jünger vorbehalten. Mit den Jahren hat die Kita ihr breitgefächertes Betreuungsprogramm immer weiter ausgebaut. Zur Auswahl stehen Betreuungszeiten von 25, 35 und 45 Stunden.

Als vorbildlich bezeichnet Elke Fritsche, seit 2020 Leiterin der Kita, die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Einrichtung (2001 gegründet) und der örtlichen Vereinswelt. Auch Ergotherapeuten und Logopäden sind regelmäßig in der Einrichtung zu Gast.

Erst kürzlich wurde ein kindgerechter Erste-Hilfe-Kursus angeboten. Und eine Betreuerin gab gemeinsam mit ihrem vierbeinigen Freund Olli Einblicke in eine tiergestützte Pädagogik.

In seinem Grußwort lobte Bürgermeister Marcus Püster ausdrücklich das vorbildliche Engagement von Eltern, Betreuer-Team und Kindern. In diesem Zusammenhang sprach er von einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte.

Zum Jubiläum hatten sich Groß und Klein jede Menge einfallen lassen. Beim Schubkarren-Rennen durften auch die Eltern unter Beweis stellen, dass sie schnell und geschickt im Parcours unterwegs sind. An einem Kreativ-Stand wurden fleißig Papierboote gebastelt. In der Kita selbst war eine Ausstellung zu wichtigen Themen wie Ernährung, Medien, Musik und Spiele zu sehen. Und natürlich hatten die Veranstalter auch an das leibliche Wohl der Gäste gedacht.