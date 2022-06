Kita Gartenstraße in Schlangen feiert Richtfest: Schlüsselübergabe zu Weihnachten

Strahlende Kinderaugen, freudige Eltern und stolze Mitarbeiterinnen: Am Freitagnachmittag feierte die Kita Gartenstraße in Schlangen ihr Richtfest – knapp fünf Jahre nach der ersten Planungsphase und Antragstellung.

Rund 100 Gäste waren dabei, vor allem Eltern und Kita-Kinder, aber auch Ehemalige, Nachbarn und Freunde der Kita. Zur Eröffnung der Festlichkeiten wurden verschiedene Reden gehalten u.a. vom Bürgermeister Marcus Püster, der selbst in der Gartenstraße in den Kindergarten gegangen ist, sowie später auch seine Kinder. Seitdem habe sich hier viel verändert. Geblieben ist die Einrichtungsleitung Vera Rolf. Seit 40 Jahren ist sie in der Kindertagesstätte Gartenstraße tätig. Für den Um- und Anbau hat sie sich maßgeblich eingesetzt, so bedankt sich Geschäftsführer des Bildungs- und Diakonievereins Dr. Thomas Friebel bei ihr.