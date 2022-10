Königspaare feiern gemeinsam in Kohlstädt

„Es war ungewohnt nach der langen Pause eine Veranstaltung zu organisieren, aber es hat sich gelohnt“, sagt Pressewart Stefan Niggemeier. „Es sind viele Gäste gekommen und man konnte in großer Runde mit Leuten feiern, die man ansonsten nicht so oft sieht.“ Die Pandemie hat der Verein recht unbeschadet überstanden, was sich auch an der ungefähr konstanten Mitgliederzahl von 255 erkennen lässt.

Die lange Veranstaltungspause hat vor allem das Königspaar getroffen, das so eine verlängerte Regentschaft genießen durfte: „Der Abend war wunderschön, und ich hatte direkt ein gutes Gefühl nach Beginn des Balles“, so Königin Viola. „Es gab erst wenige Gelegenheiten für uns zu feiern und deswegen war ich zuvor auch ziemlich nervös. Das hat sich dann aber schnell wieder gelegt.“ Der Verein schielt nun schon auf das anstehende Schützenfest im nächsten Jahr, bevor schließlich 2025 das 200-jährige Bestehen im großen Rahmen zelebriert werden soll.

Mit den Kohlstädter Majestäten feierten die Königspaare Gabriele und Dieter Wolf (Schlangen), Kaiserpaar Manuela Pohl und Heinz Holley (Detmold), Viola und Gerd Georgi (Kohlstädt), Benedikt Hildmann und Ehrendame Sandra Wille (Bad Lippspringe), Doris und Frank Tito (Feldrom) sowie Bettina Schäfer und Klaus Bextermöller (Belle).