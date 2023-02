Künstler Josef Rikus ist auch in Schlangen sichtbar

Schlangen

Der Künstler Josef Rikus wäre in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden. Das Stadtmuseum und das Diözesanmuseum in Paderborn erinnern vom 25. Februar bis 11. Juni mit einer Doppelausstellung an den namhaften Bildhauer. Was nur wenige wissen: Auch in der Sennegemeinde Schlangen sind Spuren seines umfangreichen Schaffens zu finden.

Von Klaus Karenfeld