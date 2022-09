Lipper bereiten sich auf den Ernstfall vor

Schlangen

Was geschieht, wenn als Folge des Krieges in der Ukraine die Gasversorgung ausbleibt? Was kann getan werden, wenn das Stromnetz zusammenbricht? Der Kreis Lippe bereitet sich auf einen möglichen Ernstfall vor. Er hat eine Arbeitsgemeinschaft „Kritische Infrastruktur“ geschaffen, die Maßnahmen erarbeitet. Der Leiter des Katastrophenschutzes in Lippe, Meinolf Haase, stellte die bisherigen Vorbereitungen am Donnerstagabend in Schlangen vor.

Von Uwe Hellberg