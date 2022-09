Lob für die renovierte Kirche St. Marien in Schlangen

Mehr als 50 Interessierte kamen am vergangenen Samstag in der Kirchengemeinde St. Marien in Schlangen – das im Kreis Lippe und damit in der katholischen Diaspora des Erzbistums Paderborn liegt – zu einem Informationstreffen des Diözesan-Bonifatiuswerkes zusammen. Infos gab es unter anderem zur Renovierung der Pfarrkirche St. Marien, die das Bonifatiuswerk mit 56.000 Euro unterstützt hat.

Über fünfzig Interessierte kamen in der Kirchengemeinde St. Marien in Schlangen zu einem Informationstreffen des Diözesan-Bonifatiuswerkes zusammen.

Geistlicher Rat Pfarrer i. R. Wolfgang Winkelmann, Vorsitzender des Diözesan-Bonifatiuswerkes, und Diözesansekretär Matthias Micheel freuten sich über die Resonanz auf die erste Veranstaltung dieser Art: „Ich bin überrascht, dass so viele unserer Einladung in die Diaspora gefolgt sind“, sagte Pfarrer Winkelmann in seiner Einführung.

Nach der Feier der Heiligen Messe mit Pfarrer i. R. Wolfgang Winkelmann und Pfarrer Georg Kersting, dem Leiter des Pastoralen Raumes An Egge und Lippe, berichtete Kersting von den langjährigen und herausfordernden Baumaßnahmen im Hinblick auf die katholische Kirche St. Marien in Schlangen und gab eine Einführung in das liturgische und pastorale Konzept des „neuen“ Kirchraumes. „Diese Kirche ist ein wahres Schmuckstück in der Diaspora“, würdigte Winkelmann das Kirchengebäude und das Engagement der katholischen Christinnen und Christen vor Ort.

„Wir sind froh, dass das Diözesan-Bonifatiuswerk uns hier vor Ort so gut unterstützt“, stellte Bürgermeister Marcus Püster fest, der mit seiner Familie zur katholischen Pfarrgemeinde St. Marien gehört. Zudem konnte Pfarrer Kersting die stellvertretende Bürgermeisterin aus Bad Lippspringe, Ulrike Köhler, den Präsidenten des Bonifatiuswerkes und Paderborner Bürgermeister a. D., Heinz Paus, sowie den Ehrenpräsidenten des Bonifatiuswerkes, Georg Freiherr von und zu Brenken, begrüßen.

Bei einem Imbiss kamen die Gäste ins Gespräch. Daniel Born vom Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken in Paderborn, das dem Diözesan-Bonifatiuswerk übergeordnet ist und internationale Diaspora-Projekte fördert, informierte über Initiativen in Deutschland, Nordeuropa und auf dem Baltikum.

Das Bonifatiuswerk im Erzbistum Paderborn unterstützt mit jährlich bis zu 200.000 Euro Projekte in den Diaspora-Regionen des Erzbistums. Dazu zählen in NRW die Dekanate Bielefeld-Lippe, Herford-Minden sowie Siegen.