Marcel Dörenmeyer übernimmt in Schlangen Physiotherapie-Praxis von Ilka Busch

Das neue Jahr beginnt mit einem neuen Firmennamen: In Schlangen führt Marcel Dörenmeyer nun seine eigene Physiotherapie-Praxis. Er hat die Praxis von Ilka Busch, Im Dorfe 4a, übernommen. Am Samstag, 7. Januar, stellen sich der neue Inhaber und sein Team mit einem Tag der offenen Tür der Bevölkerung vor.

Zum Team der Physiotherapie-Praxis gehört auch weiterhin Ilka Busch, aber nicht mehr als Inhaberin. „Ich möchte künftig mehr Zeit haben“, sagt sie. Seit 2006 hatte sie die Praxis geführt. Marcel Dörenmeyer begann vor fünf Jahren als Physiotherapeut in der Praxis im Dorfe zu arbeiten. Der 28-Jährige sieht den Schritt in die Selbstständigkeit als große Chance. „Das war auch immer mein Ziel“, sagt Dörenmeyer, der in Horn-Bad Meinberg geboren wurde und nun in Bad Lippspringe wohnt.