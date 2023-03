Matthias Buchheim übernimmt CDU-Fraktionsspitze

Führungswechsel an der Fraktionsspitze der CDU Schlangen: Dr. Walther Husberg hat das Amt abgegeben, sein Nachfolger ist Matthias Buchheim, der seit dem Jahr 2020 als Stellvertreter an Husbergs Seite stand.

Dr. Walther Husberg hatte bereits in den vergangenen Wochen im Vorfeld seiner Haushaltsrede angekündigt, dass er nach 14 Jahren im Amt nicht erneut für den Fraktionsvorsitz kandidieren wird. Satzungsgemäß wählt die CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Schlangen zur Hälfte der Legislaturperiode ihren Vorstand neu.

Mehr aus dem Kreis Lippe Beamte befragt um Behördenpannen aufzuklären Missbrauchsfall Lügde: Bielefelder Polizisten vor Untersuchungsausschuss

In der Fraktionssitzung am vergangenen Mittwoch wurde nun der neue Vorstand gewählt. Das neue Vorstandsteam wird von Matthias Buchheim angeführt, der auch Mitglied des lippischen Kreistags ist. Unterstützt wird er zukünftig von Sina Gurcke, die als stellvertretende Fraktionsvorsitzende nun neu in den Vorstand gewählt wurde. Dr. Walther Husberg bleibt dem Fraktionsvorstand aber weiter als Beisitzer erhalten. Zudem bleiben Michael Flüter (Schatzmeister) und Reinhard Richter (Schriftführer) im Amt. Weiterhin gehören satzungsgemäß Marcus Püster (Bürgermeister) und Hannes Schoodt (Parteivorsitzender) dem Fraktionsvorstand an, die aber nicht zur Wahl standen.

Viele herausfordernde Jahre

Husberg blickt am Ende seiner Amtszeit auf viele herausfordernde Jahre zurück. Mit der Kommunalwahl 2009 wurde er in den Gemeinderat gewählt und übernahm das Amt des Fraktionsvorsitzenden. Die damals schwierige finanzielle Lage der Gemeinde, die Schaffung neuer Baugebiete in Schlangen und Oesterholz, die Gründung der Gesamtschule Bad Lippspringe, die Nachnutzung des Schulgebäudes durch die August-Hermann-Francke-Schule, der Erhalt und die Sanierung des Freibades und der Sportstätten sowie neue Schwerpunkte im Bereich Tourismusförderung waren unter anderem Schwerpunkte der Fraktionsarbeit der letzten eineinhalb Jahrzehnte. Bei der Kommunalwahl 2020 wurde die CDU stärkste Fraktion und stellt zudem mit Marcus Püster den Bürgermeister.

Mit der Neuwahl des Fraktionsvorstandes führt die CDU-Fraktion einen Generationenwechsel durch, der bereits mit der Kommunalwahl mit einem deutlich jüngeren Team begonnen hatte.