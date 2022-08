MFC Bergfalke Schlangen: Was für eine beeindruckende Schau

Aus ganz Deutschland trafen sich mehr als 30 Piloten, um sich über ihre gemeinsame Leidenschaft auszutauschen und den Zuschauern eine spannende Show zu bieten.

Bei optimalen Wetterbedingungen stellten die Piloten und Modellbauer dabei nach und nach ihre Maschinen zur Schau. Helikopter, real nachgebaute Flugzeuge und auch Jets flogen durch die Lüfte und erreichten teilweise Geschwindigkeiten von mehr als 250 km/h.

Ein besonderes Modell brachte beispielsweise Harald Booms aus dem Münsterland mit, der den nach eigenen Angaben weltgrößten nachgebauten Tragschrauber unter 25 Kilogramm präsentierte. An seiner Eigenentwicklung hat er alles selbst gebaut, was einige Zeit in Anspruch genommen hat, wie Booms erzählt, der sich durch einen ehemaligen Bekannten schon seit 46 Jahren mit dem Modellbau beschäftigt: „2015 habe ich angefangen, an dem Modell zu arbeiten, und es sind dort bestimmt schon über 600 Stunden reingeflossen. Ich habe jedes Detail genau berechnet und bin immer noch dabei, ihn weiter zu optimieren.“

Angelehnt ist der Schrauber an das Originalexemplar „GyroBee“ und hat in Booms Umsetzung einen Rotorkreis von 4,60 Meter und fünf Zylinder. Besonders an dem Stück ist zudem der integrierte Pilot, welcher per Hydraulik sogar Steuerknüppel und Fußpedale passend zu den Bewegungen des Fluggerätes justieren kann.

Mehrere hundert Besucher kamen am Wochenende zum Flugplatz des MFC Bergfalke, was die Mitglieder um ihren Vorsitzenden Eric Tilo Winter sehr freute: „Corona hat bei anderen Modellflugvereinen viel kaputt gemacht, weswegen solche Veranstaltungen wichtig sind, um präsent zu bleiben“, so Winter. „Das Faszinierende am Modellflug ist für mich die Präzision und die Fähigkeit, das Fluggerät in allen Lagen steuern und kontrollieren zu können. Außerdem hat man ein schönes Miteinander im Verein und kann seine handwerklichen Fähigkeiten verbessern.“

Loopings, Messerflügen, Rollenkreisen

Der Höhepunkt für ihn am Wochenende war Nils Wolff vom MFC Bergfalke, der mit einer Kunstflugshow staunende Gesichter hinterließ. Mit seiner „Extra 300“ vollführte er waghalsige Manöver in Bodennähe und bewies bei Loopings, Messerflügen oder Rollenkreisen Geschick an der Fernsteuerung.

Wolff fliegt seit seinem sechsten Lebensjahr und kann bei seinem Hobby trotz der gewagten Einlagen von der Arbeit abschalten und entspannen: „Nur geradeaus zu fliegen, finde ich langweilig, und bei meiner Art und Weise kann man den Zuschauern etwas Spektakuläres bieten. Ich bin auf mehreren Flugtagen in Deutschland unterwegs und versuche jedes Mal, ein bisschen was am Flug zu verändern.“

Auch bei der Gestaltung der Modelle gaben sich die Piloten größte Mühe. So ließen sich unter anderem historische Nachbauten von Flugzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg, bunt bemalte Doppeldecker oder auch Segelflieger mit Spannweiten von mehreren Metern betrachten. Einen von diesen Seglern baute Selina Hofmann aus der Nähe von Frankfurt am Main einen ganzen Winter lang komplett selbst.

Es handelt sich dabei um einen „Cirrus“, den es in der Form im Original nur zweimal gibt. Ausgerüstet ist dieser mit einer 100er Turbine, die 10 Kilogramm Schub liefert. Kerosin dient als Antriebsmittel.

Um den Zuschauern auch einen optischen Mehrwert zu liefern, ist an den Flügelenden je eine Rauchpatrone installiert, die im Flug gezündet wird und so eine rote Spur in der Luft hinterlässt. Andere Flieger haben beispielsweise eine Rauchanlage eingebaut, die den Flugweg noch einmal verdeutlicht.

„Der Traum des Menschen“

„Seit Kindheitstagen bin ich auf dem Flugplatz unterwegs und habe mittlerweile viele verschiedene Modelle gebaut“, erzählt Selina Hofmann: „Diese fliegen zu lassen, ist eine Art Freiheitsgefühl, und der Traum des Menschen, selbst einmal fliegen zu können, rückt so für mich ein Stück weit näher. Außerdem bin ich froh, dieses Hobby bis ins hohe Alter betreiben zu können.“

In die Modelle selbst wurden oftmals Figuren gesetzt, die dann visuell als Piloten dienen sollten. So konnte es sein, dass auch mal ein Minion hinter der Cockpitscheibe hervorlugte.

Auch der Jet von Friedhelm Graulich stach ins Auge, da dieser auf einem Finish einer kanadischen F-18 basiert, die zum 100-jährigen Bestehen der kanadischen Luftwaffe im Jahr 2009 eine Sonderlackierung erhielt und hier in kleinerer Form betrachtet werden konnte. Von solchen besonderen Ausführungen durften die Besucher an den beiden Tagen verschiedene bewundern, wobei nicht nur technikbegeisterte Erwachsene, sondern auch Kinder ins Staunen kamen.

Wer sich auch für Modellbau interessiert, kann sich auf der Internetseite vom MFC Bergfalke Schlangen weitere Informationen einholen und so vielleicht selbst eines Tages seinen selbstgebauten Flieger in die Lüfte erheben lassen.