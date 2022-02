Mit Bella Baumädchen auf Lesereise

Wenn Sandra Hunke schildert, welch unerfreuliches Erlebnis sie beim Einkaufen in einem Supermarkt überraschte, dann ist ihre Empörung immer noch so stark als wäre es erst gestern geschehen. Dabei liegt es bereits ein Jahr zurück. Ein Jahr, das die heute 29-Jährige aus Oesterholz-Haustenbeck genutzt hat, diese böse Erfahrung zu verarbeiten und ein neues Kapitel ihres Lebens aufzuschlagen. Neben Anlagenmechanikerin, Model und Influencerin ist sie nun auch Kinderbuchautorin.

„Du kannst alles sein!“ lautet die Botschaft. 32 Seiten stark ist das Kinderbuch „Bella Baumädchen“, mit dem Sandra Hunke Neuland als Autorin betritt. Das Buch erscheint am 4. März.

„Ich hatte eine Arbeitspause und bin nur kurz in meiner Berufsbekleidung als Handwerkerin in den Markt gegangen“, berichtet Sandra Hunke. „Dort hat mich ein Kind mit großen Augen angestarrt. Dann hat die Mutter zu dem Mädchen gesagt: Keine Angst, so etwas musst du später mal nicht anziehen.“