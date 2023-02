Moderne Mobilstation für die Schlänger Ortsmitte

Im Bereich der Bushaltestelle Ortsmitte beginnen in diesen Tagen die Vorbereitungen zur Errichtung einer Mobilstation. Zunächst finden die notwendigen Tiefbauarbeiten statt, bevor in den nächsten Wochen dort eine moderne und sichere Abstellanlage für Fahrräder entsteht, berichtet die Gemeindeverwaltung.

Neben der Bushaltestelle Ortsmitte in Schlangen soll eine Mobilstation entstehen. Geplant sind eine moderne Abstellanlage für Fahrräder sowie eine Ladeinfrastruktur für Pedelecs und E-Bikes.

Neben der Möglichkeit, Fahrräder geschützt vor Wind und Wetter abzustellen, wird auch Ladeinfrastruktur für Pedelecs und E-Bikes errichtet. So können zukünftig die Bürgerinnen und Bürger, Radtouristen und Pendler, ihre Akkus in der Sennegemeinde laden.

„Immer mehr Menschen sind mit einem E-Bike unterwegs. Diesem Trend tragen wir Rechnung“, berichtet Bürgermeister Marcus Püster. „Die Bürgerinnen und Bürger können ihre Fahrräder während des Einkaufs in der Ortsmitte dort abstellen und laden. Aber insbesondere profitieren Radtouristen, die zum Beispiel auf der beliebten Römer-Lippe-Route unterwegs sind, von dem Serviceangebot“, so Püster weiter.

Die Mobilstation soll nicht zuletzt Nahverkehrs- und ÖPNV-Angebote miteinander verknüpfen. So können Pendlerinnen und Pendler, Schülerinnen und Schüler, aber auch Nachtschwärmer, die aus den Randbereichen oder den Ortsteilen ihre Räder in der Ortsmitte sicher parken, dort auf den ÖPNV umsteigen.

„Um die Rahmenbedingungen für Nahmobilität in unserer Gemeinde kontinuierlich zu verbessern, sind weitere Infrastrukturmaßnahmen, etwa weitere moderne Abstellmöglichkeiten für Räder, an verschiedenen Standorten geplant“, so Klimaschutzmanager Henning Schwarze. „Dabei werden wir alle drei Ortsteile berücksichtigen“, erklärt Schwarze.

Für die Planung der Mobilstation ist der Fachbereich Bauen und Umwelt zuständig. Der Gemeindeverwaltung ist es gelungen, für die Maßnahme Fördermittel des Landes NRW zu akquirieren. Weitere Service- und Verschönerungsmaßnahmen im Umfeld der Bushaltestellen sollen im Frühjahr folgen.

„Wir möchten die Ortsmitte nach und nach zu einem Mobilitätshub aufwerten und attraktive Angebote und alternativen zum Pkw schaffen“, zeigt sich Marcus Püster zuversichtlich, dass auch die Gemeinde Schlangen ihren Beitrag zur Verkehrswende leistet.