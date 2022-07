Handgranate am Haverkampsee in Schlangen kontrolliert gesprengt

Fundort in einem Umkreis von 200 Metern für zwei Stunden evakuiert

Schlangen

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe hat am Donnerstagmittag eine scharfe Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem ausgetrockneten Grund des Haverkampsees in Schlangen (Kreis Lippe) kontrolliert gesprengt und beseitigt. Dafür wurde das Gebiet um den Fundort in einem Umkreis von 200 Metern evakuiert.

Von Sonja Möller