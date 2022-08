Musikschule Schlangen setzt auf bessere Zeiten: statt 300 nur noch 80 Schüler 

Schlangen

Hans-Joachim Senft hat sein Leben der Musik verschrieben. Der 61-Jährige leitet aktuell drei Chöre, engagiert sich in der musikalischen Früherziehung und ist Leiter der Musikschule in Schlangen. Senft gilt als gut vernetzter Musiker und Motivator mit breitem Repertoire und ebenso als Mann der klaren Worte. Nicht nur die Corona-Pandemie hat seiner Aussage nach der privaten Einrichtung in den vergangenen zwei Jahren mächtig zugesetzt. Deutliche Kritik übt er auch an der fehlenden Unterstützung durch die Gemeinde Schlangen.

Von Klaus Karenfeld