„Nahmobilität in den Fokus rücken“

„Die Partei“ fordert kurzfristig Maßnahmen, um den Weg ins Schlänger Freibad für Fußgänger und Radfahrer sicherer zu gestalten. Das schreibt „Die Partei“ in einer Mitteilung. Langfristig müsse die Nahmobilität in Schlangen insgesamt in den Fokus gerückt werden.

„In der Badstraße fehlen Geh- und Radwege. Dadurch kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen“, erläutert Dieter Vollmer, Sachkundiger Bürger von „Die Partei“: „Auch durch überhöhte Geschwindigkeit, Begegnungsverkehr, sowie fehlende Rücksichtnahme, birgt der Weg ins Freibad für nicht-motorisierte Verkehrsteilnehmer, insbesondere für Kinder, große Risiken“, ist er überzeugt.

In einem Schreiben an Bürgermeister Marcus Püster und Claudia Weichert, Leiterin des Ordnungsamtes Schlangen, fordert „Die Partei“ nach eigenen Angaben kurzfristig Maßnahmen, um die Situation vor Ort zu verbessern. Dazu gehöre, dass das angeschaffte Dialogdisplay während der Schulferien in der Badstraße aufgestellt wird und dass weitere Schilder auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometer hinweisen. Auch Geschwindigkeitskontrollen will „Die Partei“ nicht ausschließen. Weitere Maßnahmen könnten dann die Ausweisung einer Spiel- oder Fahrradstraße sein.

Insgesamt sei „Die Partei“ der Auffassung, dass die Voraussetzungen für Nahmobilität, also die individuelle Mobilität, vorzugsweise zu Fuß und mit dem Fahrrad, aber auch mit anderen nicht-motorisierten Verkehrs- und Fortbewegungsmitteln (Inliner, Skater), in der Gemeinde Schlangen verbessert werden müsse.

„Für Expertinnen und Experten steht fest, dass auch auf dem Land, in kleinen Städten und Gemeinden, die Nahmobilität den zentralen Baustein für die Verkehrswende darstellt“, so Henning Schwarze, Fraktionsvorsitzender der „Partei“. „Nahmobilität ist der Schlüssel zu lebenswerten Städten, Gemeinden und Quartieren. Die Gemeinde Schlangen stellt sich gerne als familienfreundliche Kommune dar. So lange wir aber den motorisierten Verkehr gegenüber der Nahmobilität priorisieren, sind wir davon noch weit entfernt“, schildert Schwarze seine Sicht.

Die Erwartungen an das Mobilitätssystem der Zukunft sind nach Meinung der „Partei“ hoch und vielfältig. Nahmobilität werde sich nicht nur angesichts der Klima- und Energiekrise als Basismobilität auch in Kommunen wie Schlangen durchsetzen. Die Voraussetzungen dazu müssten von Politik und Verwaltung jetzt geschaffen werden.