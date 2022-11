Neue Vorsitzende bei der Partei in Schlangen

Annalena Thiel (22) und Bianka Vollmer (51) heißen die neuen Vorsitzenden des Ortsverbandes Schlangen von Die Partei. Sie lösen Maximilian Scholz und Andre Pestrup ab, die weiterhin neben Henning Schwarze und Christopher Hesse in Rat und Fraktion die Arbeit in den gemeindlichen Gremien fortsetzen.

„Wir stehen für eine starke Partei, die auch und gerade außerhalb des Rates aktiv und mutig sein wird. Schlangen braucht jugendlichen Leichtsinn und geballte Weiblichkeit“, sagt die Schlänger Wirtschaftsinformatikerin und Masterstudentin Annalena Thiel zu ihrer Wahl zur Vorsitzenden.

Für ihre Stellvertreterin Bianka Vollmer, Gesamtschullehrerin und nach eigener Einschätzung „beginnend altersweise“, liegt gerade deshalb der Schwerpunkt auf Protesten und Demonstrationen: „Nur so können wir Themen nicht nur in Institutionen, sondern auch bei vielen Menschen in der Gemeinde ins Bewusstsein rücken und motivieren dazu, die vielen Herausforderungen gemeinsam anzugehen.“

An Themen mangele es nicht. Die beiden Frauen nennen als Beispiel eine Anlaufstation für weibliche Anliegen (Unternehmerinnen, Alleinerziehende). Aber auch die Herzensangelegenheiten aus dem Wahlprogramm, wie Flüchtlingshilfe, Naturschutz und Mobilität brauchen nach Angaben des Führungsduos die politische Aufmerksamkeit durch die Partei.