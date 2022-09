Neuer Logistikbau im Gewerbepark Schlangen

Im Gewerbepark in Schlangen soll bis Ende 2023 ein neues Logistikprojekt entstehen. Das Aachener Unternehmen thirteen seven GmbH hat mitgeteilt, dass es ein etwa 30.000 Quadratmeter großes Grundstück erworben habe. Die Baugenehmigung für die Errichtung von rund 15.600 Quadratmetern moderner Logistikflächen liege vor. Baubeginn sei im ersten Quartal 2023.

Bürgermeister Marcus Püster bestätigte das Vorhaben und sagte: „Natürlich ist es aus Sicht der Gemeinde erfreulich, wenn sich das Gewerbegebiet weiterentwickelt, und sicher entstehen auch einige neue Arbeitsplätze.“ Der Logistikprojektentwickler thirteen seven ist Anfang 2021 von Marco Eckers und Mirko Eickhoff in Aachen gegründet worden. Laut Angabe des Unternehmens hat ein fünfköpfiges Team seitdem bereits Logistikprojekte in Gelsenkirchen, Krefeld und Rheinbach entwickelt. Beide Gründer verfügten über langjährige Erfahrung in der Immobilienwirtschaft.