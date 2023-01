Neues Sportzentrum soll 2026 fertig sein

Der Zeitplan für das neue Sportzentrum in Oesterholz steht. „Wir können loslegen“, freut sich Bürgermeister Marcus Püster. Das ehrgeizige Bauprojekt geht über mehrere Jahre und soll 2026 abgeschlossen sein.

2,4 Millionen Euro vom Bund für Baumaßnahme in Oesterholz - Fußballer müssen ausweichen

In Oesterholz soll ein neues Sportzentrum entstehen . Der Abschluss der Baumaßnahmen ist für 2026 vorgesehen.

Wie berichtet, stammt die Summe von 2,4 Millionen Euro aus dem vom Bund aufgelegten Programm zur „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Der vorgeschriebene Anteil der Kommune beträgt zehn Prozent der Bausumme.

Neben dem Sportlerheim sollen auch der Sportplatz und die Außenanlagen komplett neu gebaut beziehungsweise neu angelegt werden. Die notwendigen Großinvestitionen im sechsstelligen Euro-Bereich werden entsprechend der geltenden Vergaberichtlinien öffentlich ausgeschrieben. Die Gemeinde Schlangen hat inzwischen ein auf entsprechende Groß-Ausschreibungen spezialisiertes Beraterbüro eingeschaltet. Der gerichtsfeste Text der Ausschreibung soll nach Aussage von Michael Weber, stellvertretender Schlänger Bauamtsleiter, bis Ende dieses Monats vorliegen und anschließend in einem offiziellen Vergabe-Portal veröffentlicht werden.

In einem ersten Schritt wird für das Oesterholzer Bauprojekt ein federführendes Ingenieurbüro gesucht. „Mit einer Entscheidung darüber rechnen wir bis Ende März, spätestens aber Anfang April 2023“, gibt sich Weber im Gespräch optimistisch. Es folgt die Ausschreibung der einzelnen Gewerke. Als Kontroll- und Aufsichtsinstanz für das Großprojekt ist unter anderem die Oberfinanzdirektion Münster verantwortlich zuständig. Notwendige Gutachten und Unterlagen sind der Behörde über die kommenden Jahre zeitnah vorzulegen.

Soll erst das Sportheim neu gebaut werden oder der Sportplatz? Der genaue Plan soll im Sommer dieses Jahres stehen. Foto: Uwe Hellberg

Und dann steht noch eine entscheidende Frage im Raum: Soll erst das Sportlerheim gebaut und im Anschluss der neue Sportplatz angelegt werden? Oder wäre die umgekehrte Reihenfolge besser? „Vielleicht lässt sich beides aber auch parallel realisieren. Das muss alles genau überlegt sein“, gibt Weber zu bedenken. Wichtig für einen reibungslosen Ablauf sei, dass „alle Bauschritte gut aufeinander abgestimmt sind“.

Läuft alles nach Plan, soll der genau Bauzeiten-Plan (bis 2026) im Spätsommer 2023 stehen. In die Diskussion darüber will die Gemeinde auch die ortsansässigen Sportvereine einbeziehen. Danach kann mit den eigentlichen Bauarbeiten begonnen werden. Die Haupt-Bauzeit wird sich Weber zufolge auf die Jahre 2024 und 2025 konzentrieren. Bis dahin will die Bauverwaltung Öffentlichkeit und Behörden jeweils im April eines Jahres über den Fortgang der Arbeiten informieren.

Michael Weber geht davon aus, dass der Oesterholzer Sportplatz während der Umbauphase etwa ein halbes bis ein dreiviertel Jahr nicht bespielbar sein wird. Die Fußballer der Sportfreunde können in dieser Zeit beispielsweise auf die Spielfläche in Kohlstädt ausweichen. Denkbar wäre auch ein Tausch des Heimspielrechts.

Das alte Sportlerheim wird übrigens erst nach Ende der Baumaßnahme abgerissen. Der Grund: Das Nachfolge-Gebäude bekommt einen neuen Standort, etwa 20 Meter vom bestehenden Sportlerheim entfernt.