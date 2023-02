Nico Hanselle ist neuer Oberstleutnant

Das lange Warten hat ein Ende: Nach mehrjähriger Corona-Pause feiert der Schützenverein Kohlstädt in 2023 wieder sein traditionelles Schützenfest. Die organisatorischen wie logistischen Vorbereitungen sind nach Angaben von Schützenoberst Jens Geise bereits weitgehend getroffen: „Jetzt fehlt uns noch ein Aspirant für den entscheidenden Königsschuss am 24. Juni.“ Geise äußerte sich am Wochenende im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Vereins.

Bürgermeister Marcus Püster hatte sein Grußwort in der Kohlstädter Schützenhalle mit einem dicken Kompliment eröffnet: „Der Schützenverein ist ein starkes Rückgrat für den Ortsteil Kohlstädt. Er bringt die Bürger zusammen und sorgt für ein vorbildliches Gemeinschaftsgefühl.“ Der Bürgermeister zeigte sich zudem überzeugt: „Der Verein leistet einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft und die Kultur unseres Ortsteils.“

Mit Spannung erwartet wurde der Bericht von Major Carsten Grote. Der erste Kassierer sprach von einer guten und soliden Finanzlage des Vereins. Grotes Bericht enthielt auch eine Reihe weiterer interessanter Daten und Fakten: So ist die Mitgliederzahl des Schützenvereins Kohlstädt in 2022 im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben. Konkret bedeutet das: Der Oberdorf-Kompanie gehören aktuell 128 Schützen an, bei der Unterdorf-Kompanie sind es 136. Das Durchschnittsalter der Mitglieder gab Grote mit 53,4 Jahren an.

Nach Ende der Corona-Pandemie blicken auch die Gruppen und Abteilungen des Schützenvereins positiv in die Zukunft. So ist es dem Spielmannszug unter Leitung von Tambourmajor Dirk Büker in 2022 gelungen, drei junge Flötisten neu für die Musikgruppe zu gewinnen. „Und auch in der Schießabteilung ist wieder richtig was los“, machte wenig später der erste Schießwart Detlev Bierwirth in seinem Jahresbericht deutlich. Großer Beliebtheit erfreue sich auch das vom Verein seit wenigen Jahren angebotene Bogenschießen.

Außerordentliche Neuwahlen

Die außerordentlichen Neuwahlen brachten einige wichtige personelle Veränderungen. Oberstleutnant Sebastian Liers hatte den Verein im Vorfeld der Versammlung über seinen Amtsverzicht informiert. Für diesen Schritt machte er seinen inzwischen vollzogenen Wohnortwechsel von Kohlstädt nach Bad Lippspringe verantwortlich. „Ich bedauere den Schritt von Sebastian Liers sehr“, betonte Oberst Jens Geise in einer ersten Reaktion. Liers habe sich in den vergangenen Jahren „immer zu 100 Prozent für den Verein eingesetzt“ und sei „immer ein Mann des offenen Wortes“ gewesen. Zum Abschied ernannte Geise ihn zum Oberstleutnant a.D.

Liers Nachfolge wird Nico Hanselle antreten, der bisherige Hauptmann der Oberdorf-Kompanie. Seine Wechsel machte weitere Ersatzwahlen notwendig. Neu an der Spitze der Oberdorf-Kompanie steht ab sofort Dustin Bierwirth. Zum Spieß wurde Frank Adolf Hanning gewählt. Und es gab noch eine personelle Veränderung: Neuer Leiter des Fachbereichs Heimatpflege ist Stefan Kuhlemeier. Er löst Stefan Niggemeier ab, der sein Amt aus beruflichen Gründen abgab.

Für 40-jährige Mitgliedschaft wurde Martin Tornede von Oberst Jens Geise ausgezeichnet. Foto: Klaus Karenfeld

Ein letzter Höhepunkt der Jahreshauptversammlung war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Bereits 40 Jahre halten Martin Tornede, Guido Walter und Thorsten Wolf dem Verein die Treue. Auf eine 50-jährige Mitgliedschaft können Heinrich Möllenbernd und Reinhard Frischkorn zurückblicken. Und Bernhard Voß ist sogar seit 60 Jahren Mitglied im Kohlstädter Schützenverein.

Das Schützenfest 2023 findet vom 30. Juni bis zum 3. Juli statt. Das Königsschießen ist am 24. Juni. Dann wird sich auch entscheiden, wer die Nachfolge von Schützenkönig Gerd Georgi antritt, der (pandemiebedingt) das Kohlstädter Schützenvolk gemeinsam mit seiner charmanten Ehefrau Viola schon seit dem Jahr 2019 regiert.