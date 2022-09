Noch kein Geld aus Sportförderung für Schlangen

Die Gemeinde Schlangen hat noch keine 2,5 Millionen Euro aus dem Sportstättenförderprogramm des Bundes erhalten. Das hat der Fraktionsvorsitzende der Partei, Henning Schwarze, in der vergangenen Ratssitzung betont. Schwarze warf CDU und SPD vor, dies aber in 2020 behauptet zu haben, um sich im Kommunalwahlkampf Vorteile in der Gunst der Wähler zu verschaffen.

Henning Schwarze hatte Akteneinsicht zur Sportstättenförderung beantragt und berichtete nun hiervon. „Es hieß immer, wir bekommen 2,5 Millionen Euro für Oesterholz“, so Schwarze. Am 9. September 2020 habe der Haushaltsausschuss des Bundestages aber lediglich beschlossen, dass die Gemeinde Schlangen sich um Fördergelder aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ bewerben darf. Am 7. Mai 2021 waren – bei positiver Prüfung des Antrags – Fördermittel in Aussicht gestellt worden.