Photovoltaik in Schlangen soll ausgebaut werden

Die Schlänger Sozialdemokraten fordern, die Nutzung der Sonnenenergie in Schlangen weiter auszubauen. Sie setzen auf mehr Photovoltaik in der Gemeinde. Nach Angaben von SPD-Fraktionschef Michael Zans soll zur Umsetzung die Unterstützung der vom Land gegründten „NRW.Energy4Climate “genutzt werden. Mit der Gemeindeverwaltung habe die SPD-Fraktion bereits konstruktive Gespräche hierzu geführt.

Die Landesregierung sich zum Ziel gesetzt hat, NRW soll spätestens 2045 klimaneutral sein. Gleichwohl soll das Land als Industriestandort erhalten bleiben und sogar gestärkt werden. „Eine gewaltige Herausforderung, für die Gesellschaft und für die Politik. Was kann die Politik in Schlangen dazu beitragen? Schauen wir auf die Windenergie, so bleibt festzuhalten, ob Windräder gebaut werden oder nicht, hier entscheidet nicht die lokale Ratspolitik“, stellt Michael Zans fest. „Neben dem Ausbau der Windenergie wollen wir den Ausbau der Sonnenenergie viel intensiver in den Fokus stellen, hier bedarf es in der Regel keinerlei großer Genehmigungsverfahren.“

So habe bereits vor Jahren die Bürger-Energie-Genossenschaft Schlangen/Bad Lippspringe dafür gesorgt, dass kommunale Gebäude mit Photovoltaik ausgerüstet wurden. „Eine gute Entscheidung, wir wollen jetzt aber weitere Schritte gehen, um die Nutzung der Sonnenenergie auch in Schlangen auszubauen“, stellt Zans für die SPD-Fraktion fest.

Grundlegende Entscheidungen in der Klimapolitik würden zwar auf nationaler oder Landesebene getroffen. Entscheidend bei der Umsetzung seien jedoch vor allem die Kommunen. Aus diesem Grund sei „NRW.Energy4Climate“ bereit, vor Ort aktiv zu werden, um die kommunale Politik zu unterstützen. So wird beispielsweise angeboten, Informationsveranstaltungen zum Thema „Photovoltaik auf Unternehmensdächern“ durchzuführen. Dabei würden unter anderem Förderprojekte präsentiert und Projektideen vorgestellt. „In Schlangen erwarten wir hierzu am 1. Dezember einen Gast in der Sitzung des Umweltausschusses“, erklärt Michael Zans. NRW-Klimaschutzwerkerin Petra Schepsmeier, zuständig für die Region Ostwestfalen-Lippe, hat ihre Teilnehme zugesagt.

Im Gespräch mit Bürgermeister Marcus Püster habe die SPD-Fraktion festgestellt, dass es darüber hinaus eine gute Möglichkeit sei, das Thema interkommunal zu bearbeiten. „In Lügde ist dies auch in Zusammenarbeit mit anderen Kommunen bereits erfolgreich durchgeführt worden. Der Bürgermeister wird hier initiativ werden, was wir sehr begrüßen und unterstützen“, sagt Zans. Das Land wolle die installierte Leistung von Photovoltaik bis 2030 auf mindestens 18 GW gegenüber 2020 mehr als verdreifachen, wenn möglich bis auf 24 GW vervierfachen. Michael Zans: „Das, was auf den Dächern unserer Firmen und Betrieb möglich ist, wollen wir nutzen, wir laden die Unternehmen herzlich ein, diesen Weg zusammen zu gehen.“ Die Sonne sei die größte erneuerbare Energiequelle. Ihr Potenzial sei in Schlangen und anderen Kommunen noch ausbaubar. „Diesen Weg wollen wir zielgerichtet weiter beschreiten“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende.