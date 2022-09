PoGo-Chor feiert 20-jähriges Bestehen

Das Jahr 2022 hat für den Pop-und Gospelchor Schlangen eine ganz besondere Bedeutung, denn der Chor kann auf sein 20-jähriges Bestehen zurückblicken. Unter dem Motto „Come let us sing“ wird das Jubiläum an diesem Samstag, 24. September, ab 18 Uhr im Bürgerhaus mit einem Konzert gefeiert.

Jubiläumskonzert am Samstag im Bürgerhaus Schlangen

Seit Januar 2002 treffen sich alte und immer wieder neue Sängerinnen und Sänger aus allen Himmelsrichtungen regelmäßig, um der Freude am Singen und der Gemeinschaft Raum zu geben. „In diesen 20 Jahren gab es Höhen und Tiefen, alte und neue Songs, kleine und große Konzerte“, blickt Andreas Lehnert von Tonart Schlangen zurück.

Kommunal wie auch überregional hat der Pop- und Gospelchor seine „Fußspuren“ hinterlassen. Zu den Höhepunkten in der Geschichte des Chores zählt sicher auch die Aufführung der Rock-Oper „Jesus Christ Superstar“ im März 2012 in Bad Salzuflen und in Bad Lippspringe.

Lehnert sagt: „Um das Jubiläum aber auch im Pop-und Gospelstil zu feiern, haben wir ein Repertoire aus den vergangenen zehn Jahren – also von 2012 bis 2022 – zusammengestellt, das beim Jubiläums-Konzert im Bürgerhaus Schlangen präsentiert wird.“

In diesem Konzert dürfen die Besucher gerne in eine kleine Auswahl von Mitsingliedern einstimmen. Im Anschluss an das Konzert laden die PoGo-Sänger zu eine Aftershowparty ein.

Das Konzert wird mit Mitteln des Stipendiumprogramms „Auf geht´s“ vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Land NRW gefördert. Der Eintritt zu diesem Jubiläumskonzert ist frei. Einlass ist bereits ab 17 Uhr.