Polizei Lippe warnt vor Betrug bei Facebook

Detmold/Schlangen

In den letzten Tagen musste die Kriminalpolizei Lippe mehrere Strafanzeigen aufnehmen, bei denen Nutzer des „Facebook Marketplace“ betrogen werden sollten. In allen der Polizei bekannten Fällen blieb es bislang bei Versuchsstraftaten, teilte die Polizei am Freitag mit.