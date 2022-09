Pop- und Gospelchor Schlangen gibt Konzert zum 20-jährigen Bestehen

Gegründet wurde der Chor im Jahr 2002 von Andreas Lehnert, der damals noch bei der Kirchengemeinde tätig war. Mit zu Beginn 20 bis 30 musikalisch begeisterten jungen Erwachsenen wuchs das Ensemble über die Jahre stetig weiter. Als Lehnert schließlich 2008 freiberuflich tätig wurde, behielt er den Chor und wagte mit ihm einen frischen Start in der Schlänger Musikschule.

Mittlerweile treffen sich jeden Montagabend bis zu 65 Mitglieder zu den Proben, wobei es während der Coronazeit schwierig mit Auftritten war: „Viele Mitglieder haben aufgehört, aber es sind zwischendurch auch immer mal wieder neue hinzugekommen“, berichtet Lehnert: „Das Jubiläumskonzert war unser erstes seit Ende 2019. Wir haben es seit Anfang diesen Jahres geplant und uns sehr darauf gefreut.“

20 Jahre Pop- und Gospelchor Schlangen Foto: Phil Hänsgen Foto: Phil Hänsgen Foto: Phil Hänsgen Foto: Phil Hänsgen Foto: Phil Hänsgen Foto: Phil Hänsgen Foto: Phil Hänsgen Foto: Phil Hänsgen Foto: Phil Hänsgen Foto: Phil Hänsgen Foto: Phil Hänsgen Foto: Phil Hänsgen Foto: Phil Hänsgen Foto: Phil Hänsgen Foto: Phil Hänsgen

Lieder spielten eine besondere Rolle

Im Programm standen an dem Abend größtenteils Lieder, die im Chor eine besondere Rolle spielten. So waren zum Beispiel „Du hast den Farbfilm vergessen“ von Nina Hagen und „Wind of change“ von den Scorpions im Programm zu finden. Diese gewannen 2019 an Bedeutung, als der Chor bei einer Veranstaltung im Bürgerhaus auftrat, die sich dem 30. Jahrestag des Mauerfalls widmete. „Westerland“ von den Ärzten ist erst seit dem vergangenen Jahr im Programm und wurde ebenfalls intoniert. Gemischt wurden diese bekannten Hits mit Gospel wie „Akekho“, „Friend of God“ oder „Come let us sing“, die auf der Bühne vom Chor zudem mit viel Bewegung untermalt wurden.

Für die passende musikalische Begleitung sorgten Joachim Woite an der Bassgitarre, Hendrik Schramm am Schlagzeug, Peter Gryska an den Keyboards und am Piano Andreas Lehnert selbst, der auch zwischendurch immer mal wieder zum Mikrofon griff und das Publikum mit unterhaltsamen Anekdoten und Informationen erheiterte. Zudem sorgten Larissa Wendt an der Klarinette und Hanna Lehnert an der Querflöte insbesondere in den ruhigen Phasen von „Wind of change“ für Gänsehautmomente.

Auch das Publikum singt

Die Gesangsblöcke standen im Wechsel mit Phasen, in denen der Chor die Bühne verließ und das Publikum gemeinsam Songs wie „Country Roads“ von John Denver oder „Alles nur geklaut“ von den Prinzen singen durfte. Die Liedtexte wurden dafür an die Wand projiziert. „Vor Corona gab es schon Events, wo viele Leute gemeinsam gesungen haben, und wir dachten uns: Warum sollten wir das nicht auch mal ausprobieren?“, erläutert Lehnert die Idee: „So konnten wir das Publikum aktiv in das Konzert einbinden und vielleicht führt es ja dazu, dass bei jemandem das Interesse am Chor geweckt wird. Insgesamt bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Abend.“

Nach 21 Songs und einer Zugabe wurde der Chor schließlich mit lang anhaltendem Applaus verabschiedet. Wer selbst einmal in den Genuss kommen möchte, hat schon bald die Gelegenheit dazu: Einem Auftritt auf der Kulturbühne beim Schlänger Markt neben der Volksbank folgt ein geplantes Weihnachtskonzert in der Marienkirche Bad Lippspringe. Alle Informationen darüber finden Interessierte unter www.tonart-schlangen.de.