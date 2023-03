Pop- und Gospelkids Schlangen geben Minikonzert und stellen neues Musicalprojekt vor

Die Pop- und Gospelkids Schlangen geben am Mittwoch, 8. März, um 18 Uhr ein Minikonzert im Jugendzentrum „Domino“, Rosenstraße 11 in Schlangen (Eingang Domino-Seite Schulzentrum). Die Kids präsentieren anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Tabaluga-Figur einige Songs aus dem Musical „Tabaluga oder die Reise zur Vernunft“ von Peter Maffay, die sie seit Anfang Januar 2023 vorbereitet haben.

Im Anschluss stellt Andreas Lehnert (Ton-Art Schlangen) das neue Musicalprojekt 2023, „Eule findet den Beat – mit Instrumenten“, vor. Eingeladen zum Mitmachen sind alle Kinder ab sechs Jahren (bzw. die in diesem Jahr zur Schule kommen), die Lust auf Singen, Schauspielern oder Tanzen haben. Natürlich sind auch die Eltern und Großeltern zum Minikonzert mit der Projektvorstellung eingeladen. Die Veranstaltung endet gegen 18.45 Uhr.

Auch im mittlerweile vierten Teil des Eule-Musicals staunt die kleine Eule, mit welchen Instrumenten Musik gespielt werden kann. Ihr eigenes Instrument, die Ukulele, kann sie schon ganz gut spielen. Aber durch ein kleines Missgeschick lernt sie in ihrem neuen musikalischen Abenteuer neue Freunde und diverse Instrumente kennen.

Dieses Musical bietet jedem Kind die Chance, die aufregende Geschichte von Eule und ihren Freunden selbst zu erleben und mit viel Spaß musikalische Unterschiede zu entdecken. Kindgerecht erklärt, tolle Musik und spannende Rahmenhandlung zeichnet dieses Musical aus.

In den Jahren 2018, 2019 und 2022 wurde durch Ton-Art Schlangen mit bis zu 30 Kindern die ersten drei Teile vom Musical „Eule findet den Beat“ im Schlänger Bürgerhaus aufgeführt. Nun wird in diesem Jahr der 4. Teil „Eule findet den Beat - mit Instrumenten“ folgen.

Das Musicalprojekt startet mit der ersten Probe am Mittwoch, 15. März, von 17 bis 18 Uhr im Bürgerhaus Schlangen. Bis zur Aufführung am Samstag, 16. September, um 16 Uhr im Bürgerhaus Schlangen gibt es immer am Mittwoch wöchentliche Proben von 17 bis 18 Uhr (außer in den Schulferien) sowie spezielle Probentage im Jugendzentrum „Domino“.

Information (auch vorab) sind bei Andreas Lehnert (Ton-Art Schlangen) unter Telefon 05252/5977865 sowie 0172/5671962 oder per E-Mail an [email protected] oder im Internet und www.tonart-schlangen.de erhältlich.