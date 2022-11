Premiere: ein neues Lied über Schlangen

Musiker Tommy Goerke tritt am Samstag im Jugendzentrum Domino auf

Schlangen

Eine besondere musikalische Premiere gibt es am kommenden Freitag, 25. November, im Jugendzentrum Domino in Schlangen. Songwriter Tommy Goerke, alias „Tommy & Hope“, tritt zum Konzert an und hat extra ein Lied über Schlangen geschrieben, das er erstmals präsentieren wird.