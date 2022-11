Prozess gegen randalierende Schlängerin zunächst geplatzt

Detmold/Schlangen

„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.“ Eine alte deutsche Weisheit, die leider immer wieder dafür sorgt, dass die Gerichte gut zu tun haben. Nicht nur in zivilen Rechtsstreitigkeiten, sondern auch – aufgrund unzivilisierten Verhaltens „böser Nachbarn“ – in strafrechtlicher Hinsicht. So ein Fall sollte jetzt am Landgericht Detmold verhandelt werden – die angeklagte Schlängerin aber ist erst einmal in einer Klinik und nicht verhandlungsfähig.

Von Ulrich Pfaff