Rat entscheidet über den Schlänger Favoriten

Das Unternehmen Westfalen-Weser schreibt auch 2023 seinen „WWKulturpreis“ aus, bei dem Kulturschaffende aus allen Bereichen bis zu 10.000 Euro gewinnen können. Mit seinem 2022 erstmals vergebenen Preis möchte Westfalen Weser „Projekte, Vereine, Initiativen und Personen ins Rampenlicht rücken, die in besonderer Art und Weise die kreative Landschaft prägen und Aushängeschilder für eine lebendige kulturelle Vielfalt sind“.

Sebastian Wöhler (links) von der Westfalen Weser GmbH und der Schlänger Bürgermeister Marcus Püster werben für eine Teilnahme am Wettbewerb „WWKULTURPREIS23“.

Jede Kommune im Geschäftsgebiet von Westfalen Weser kann einen Favoriten für den „WWKULTURPREIS23“ ins Rennen schicken. Bis zum 23. März 2023 nimmt die Schlänger Gemeindeverwaltung die Anregungen entgegen. Die letzte Entscheidung, welcher Vorschlag von der Kommune unterstützt wird, trifft der Rat. Die Vorschläge können über die E-Mail-Adresse [email protected] oder auch telefonisch unter der Telefonnummer 05252/981100 eingereicht werden. Übrigens: Kulturschaffende können sich selbst nicht bewerben.

Die Ausschreibung richtet sich an Einzelpersonen sowie an Gruppen, Institutionen, Initiativen und Vereine, an Profis und Amateure. Prämiert werden aktuelle Projekte aus den vergangenen zwei Jahren aber auch kontinuierliches Engagement (etwa Museen, Heimatpflege, kulturelle Programme). Der Preis berücksichtigt neben den einzelnen Kunstsparten unter anderem auch die Bereiche Kunst- und Kulturvermittlung, Kulturpublizistik und Kulturmanagement.

Eine Fachjury wird am Ende die eingereichten Vorschläge sichten und bewerten.