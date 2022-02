Ratsmehrheit in Schlangen für interkommunalen Zusammenarbeit

Rauchmelder sendet in Sitzung Alarm – Kritik am Manöverlärm – SPD-Fraktion lehnt Beantragung von Mitteln ab

Schlangen/Bad Lippspringe

An der hitzigen Diskussion lag es zwar nicht, dass am Donnerstagabend mitten in der Sitzung des Schlänger Gemeinderates im Bürgerhaus ein Rauchmelder Alarmtöne aussendete, aber es passte ins Geschehen. Über den Vorschlag, Mittel des Landes für die Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Bad Lippspringe und Schlangen zu beantragen, stritten die Parteien nämlich gerade sehr ausführlich. Am Ende stimmte die Mehrheit für die Antragstellung.

Von Uwe Hellberg