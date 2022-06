Raub an der Paderborner Straße in Schlangen

Schlangen

In der Nacht von vergangenem Samstag auf Sonntag wurde ein 37-Jähriger n der Paderborner Straße in Schlangenberaubt. Der Mann lief nach Angaben der Polizei gegen 1.15 Uhr durch eine kleine Gasse nahe der Feuerwehr an der Paderborner Straße, als er von zwei Unbekannten eingeholt wurde.