Reiter aus Schlangen freuen sich über Jubiläum

Am 16. April 1972 fing alles an: Reit- und Fahrverein besteht seit 50 Jahren – Feier im September geplant

Am 16. April 1972 wird der Verein in der Gaststätte Rose offiziell von zwölf Gründungsmitgliedern (siehe Infokasten) um den ersten Vorstandsvorsitzenden Willi Rohde ins Leben gerufen. Nachdem an der Luxhole und der Alten Rothe geritten wurde, konnte ab 1973 das immer noch aktuelle Vereinsgelände am alten Jagdschloss in Oesterholz gepachtet werden, auf dem fortan der Reitbetrieb aufgenommen wurde. Nachdem der erste Spatenstich am 1. Mai 1975 erfolgte, wurde 1977 Reithalle mitsamt den Stallungen eingeweiht. Das gesamte Gelände ist bis heute einigermaßen unverändert geblieben. Nur der Platz erfuhr 2008 eine Überholung und das Dach wurde im vergangenen Jahr neu gebaut, wobei eine professionelle Beregnungsanlage installiert wurde. Sie sorgt für einen festen Boden, wodurch der Untergrund angenehmer für die Pferde ist.

Mitgliedschaft verjüngt

Aktuell bietet der Verein an allen Tagen außer Sonntag Reit- und Longenunterricht für Einsteiger und Fortgeschrittene an, wofür drei Ponys zur Verfügung stehen. Diese sind vor allem auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet und sollen den Einstieg erleichtern. Dazu gibt es über das Jahr verteilt Dressur- und Bodenarbeitslehrgänge, um mit dem Pferd zusammenzuwachsen. Das Neujahrsfrühstück, Ferienspiele und Ausflüge sind weitere Aktivitäten, die nach Corona wieder zurückkommen sollen. Der Verein musste sich in den zurückliegenden Jahren vor allem darum kümmern, seine Mitgliedschaft zu verjüngen, wie die 1. Vorsitzende Maike Liebscher berichtet: „Dies ist uns durch das hohe Engagement des Vorstandes massiv gelungen. Viele Kinder haben in den vergangenen Jahren bei uns angefangen, weshalb wir sogar eine Warteliste haben.“

Arbeiten für das Hobby

Ziel sei zudem, die Qualität der Anlagen und Plätze immer weiter zu verbessern, was nicht immer einfach ist, so Liebscher weiter: „Man kann überspitzt sagen, dass wir nur arbeiten gehen, um unser Hobby – das Reiten – zu finanzieren. Es begleitet uns jeden Tag, da vor allem die Pferde Pflege und Betreuung brauchen, für die man eine starke Verantwortung hat. Die Mitglieder halten die Anlage selbst in Schuss, sie mähen den Rasen, reparieren Zäune und zupfen Unkraut – und dies alles eigenständig finanziert.“ Dabei betonen die Reiter immer wieder, dass die Gesundheit der Pferde über allem steht.

Daten & Fakten Foto: Gründung: 16. April 1972, aktuelle Mitglieder: 190, Übungsleiter: 10, Gründungsmitglieder: Dieter Horster, Fritz Reese, Willi Rohde, Ursula Horster, Wilfried Rohde, Gustav Heuwinkel, Ludwig Schröder, Robert Knehans, Albert Buchholz, Albrecht Lübbertsmeier, Walter Muske und Willi Jelowik, 1. Vorsitzende: Maike Liebscher 2. Vorsitzende: Alin Ruth, Reitanlage Am alten Jagdschloß: Im Kleinen Bruch, Schlangen-Oesterholz ...

Schöne Erinnerungen

Die Mitglieder erinnern sich auch an ihre Anfänge im Verein – wie zum Beispiel die 2. Vorsitzende Alin Ruth, die nunmehr seit 28 Jahren dabei ist: „Ich habe hier als Kind mit dem Reiten durch die Ferienspiele angefangen und im Laufe der Jahre viele gute Freunde gefunden. Meine Erinnerungen an den ersten Moment mit und auf dem Pferd sind toll und immer noch präsent. Die Zusammengehörigkeit und der Reiz, mein Wissen über das Reiten an Kinder weiterzuvermitteln, ist für mich das Schönste hier.“ Auch Kassierer Hartmut Günther erinnert sich an seine Anfangszeit, die noch gar nicht so lang zurückliegt: „Ich bin persönlich kein Reiter, aber habe mal beim Fahrturnier zugeschaut und bin so meinem Interesse am Pferd nachgekommen. 2011 bin ich dann ehrenamtlich beigetreten und konnte so erste Beziehungen zum Reiten herstellen.“ Sein Beitritt kann momentan eher als ungewöhnlich bezeichnet werden, da der Reitverein aktuell geprägt vom weiblichen Geschlecht ist. Dies hat sich mit der Zeit stark gewandelt, da in den ersten Jahren hauptsächlich männliche Mitglieder Teil des Vereins waren.

Feier im September

In Sachen Veranstaltungen steht am 23. und 24. April das WBO-Turnier an, das insbesondere für Einsteiger gedacht ist. Dort sollen erste Turnierluft geschnuppert und Erfahrungen gesammelt werden. Am 30. April folgt die Jahreshauptversammlung. Schließlich findet am 3. und 4. September noch das Dressur- und Springturnier von Klasse E bis M statt, nach welchem ein Wochenende später, am 10. September das Jubiläum gefeiert werden soll. Für die 200 erwarteten Gäste soll ein Zelt aufgestellt werden, in dem es neben Musik, Tanz und Essen auch einen Rückblick auf die Vereinsgeschichte anhand früherer Fotos und Videos gibt. Wer sich seinen Eindruck vom Verein machen will, kann sich auf der Internetseite informieren: www.reitverein-schlangen.de.