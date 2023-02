Renaturierungsmaßnahme der Strothe in Schlangen-Kohlstädt abgeschlossen

Die Arbeitsgemeinschaft Arbeit (AGA) hat eine Maßnahme zur Teilrenaturierung der Strothe in Kohlstädt abgeschlossen. An dem Bereich der Strothe, wo früher die Schule stand, wurde eine Betonmauer entfernt und durch eine flache Uferzone mit Aufweitungen ersetzt. Durch Einbringungen von Totholz und Steinschüttungen wurde die natürliche ökologische Entwicklung der Strothe gefördert.

Renaturierungsmaßnahme abgeschlossen: Bürgermeister Marcus Püster (links) und Jens Vespermann von der AGA an der Strothe in Kohlstädt.

„Entstanden ist in Zusammenarbeit mit der Gemeinde ein Bereich, der neben dem ökologischen Aspekt auch zum Verweilen am Wasser einlädt“, heißt es auf einer Info-Tafel. Doch genau dies haben besorgte Anwohner als Problem erkannt: Wie gefährlich ist es dort am Wasser für Kinder?