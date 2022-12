Reparatur-Café bietet Hilfe zur Selbsthilfe

Premiere am 14. Januar im Bürgerhaus Schlangen – in Kooperation mit „Lippe im Wandel“

Schlangen

Der Toaster heizt nicht mehr, die Fahrradkette hakt, das Handy lässt sich nicht zurücksetzen? Hilfe naht: Am 14. Januar öffnet in der Gemeinde Schlangen zum ersten Mal ein Reparatur-Café. Es kann künftig an jedem zweiten Samstag im Monat im Bürgerhaus aufgesucht werden.

Von Uwe Hellberg