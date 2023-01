Reparatur-Café findet bei Premiere großen Zuspruch

Darunter fand sich beispielsweise ein 30 Jahre alter Thermomix, der von Petra Pauly mitgebracht wurde: „Ich brauche eigentlich keinen, da ich kochen kann, aber der Mixer da drin ist der beste, den es gibt“, machte Pauly klar. Inspiziert wurde er dann vom Ingenieur Bodo Kensbock, der die Ursache des Defekts entdecken und den fehlenden Erdungskontakt ausbessern konnte. Pauly freute sich über den Erfolg: „Ich bin sehr glücklich, dass er jetzt wieder geht. Heutzutage wird leider nur selten repariert, weswegen so eine Aktion wirklich klasse ist.“

Während an anderen Tischen beispielsweise ein abgebrochenes Stuhlbein an einen Hocker geklebt oder ein kaputter Reißverschluss wieder funktionstüchtig gemacht wurde, erklärte Cornelia Dreier, welchen eher ungewöhnlichen Gegenstand sie dabei hatte: „Ich habe einen singenden Fisch mitgebracht, der neben den Flossen auch seinen Kopf bewegen konnte, was jetzt leider nicht mehr geht. Er hängt bei uns im Partykeller und hat dort per Bewegungsmelder immer die Gäste begrüßt.“

Konzept kommt bei Besuchern an

Diese damals noch für 70 Mark gekaufte Dekoration bereitete den Gästen immer viel Freude, weswegen Dreier die gute Gelegenheit des Reparatur-Cafés gerne in Anspruch nahm. Nachdem der Fisch von Elektrotechniker Andreas Bill und Elektromeister Eckhard Wienke begutachtet worden war, mussten diese allerdings feststellen, dass man mehrere Stunden brauchen würde, um das Problem endgültig zu beheben. So musste zwar das Stück unverändert wieder mitgenommen werden, doch über den guten Willen konnte sich Cornelia Dreier trotzdem freuen.

Elektriker Rainer Hahn nimmt einen Gegenstand genau unter die Lupe. Foto: Phil Hänsgen

Ob nun erfolgreich oder nicht: Das Konzept fand bei den Besuchern Anklang und sie konnten sich bei Kaffee und Kuchen mit den Experten austauschen, die Tipps zur Reparatur gaben und teilweise sogar in wechselseitiger Hilfe mit den Besuchern zusammen Probleme behoben.

Organisiert wurde das Angebot vom Arbeitskreis Nachhaltigkeit, der hierbei vom Verein „Lippe im Wandel“ als Träger unterstützt wurde. Ziel der Aktion war es, den Menschen deutlich zu machen, dass Produkte nicht unbedingt weggeworfen werden müssen, sondern diese möglicherweise noch repariert werden können.

Pro Besucher eine zu reparierende Sache

„Diese Botschaft wollen wir den Leuten mitgeben und auch eine Ressourcen schonendere Lebensweise spielt dabei eine Rolle“, sagte Mitorganisatorin Edeltraud Kuhlmeier. „Die Idee kenne ich schon seit mindestens 20 Jahren aus anderen Ländern und fand sie so gut, dass ich sie auch in Schlangen umsetzen wollte.“

Der Thermomix, den Petra Pauly mitgebracht hatte, war bei Ingenieur Bodo Kensbock in besten Händen und wurde wieder flott gemacht. Foto: Phil Hänsgen

Pro Besucher durfte ein tragbarer Gegenstand mitgebracht werden, der dann von einem passenden Experten unter die Lupe genommen wurde. So fanden sich unter den acht Reparateuren unter anderem Elektrotechniker, Ingenieure oder auch Nähexperten, die sich im Laufe dieser ersten Veranstaltung mit mehr als 30 Gegenständen auseinandersetzten.

Spenden fürs Reparatur-Café

Wer wollte, konnte am Ende noch eine freiwillige Spende da lassen, die dann direkt in die nächsten Reparatur-Cafés fließen soll, auf die sich Kuhlmeier auch schon freut: „Die erste Veranstaltung war super und die Leute wirkten alle wirklich glücklich. Wir sind mit der Premiere sehr zufrieden. Wer uns dabei zukünftig noch unterstützen möchte, kann sich gerne beim Arbeitskreis Nachhaltigkeit melden.“

Die weiteren geplanten Termine in diesem Jahr finden am 11. Februar, 11. März, 15. April, 13. Mai und 10. Juni im Bürgerhaus in Schlangen von 15 bis 18 Uhr statt.