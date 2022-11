Sägewettbewerb: Promis verpassen das Siegertreppchen

Sie haben sich wieder mächtig ins Zeug gelegt und den fünf Meter langen Eschenstamm Zug um Zug in kleine Scheiben zerlegt. Mit dem traditionellen Holzsäge- und Melk-Wettbewerb hat der Schlänger Markt 2022 seinen vorletzten Höhepunkt erreicht. Zum Ausklang am Montagabend lockte Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann die Menschen in die Ortsmitte.

Frühes Kommen sichert bekanntlich die besten Plätze: Und so versammelten sich bereits eine Stunde vor Beginn des Sägewettbewerbs die ersten Zuschauer vor der großen Showbühne neben der Volksbank. Den Auftakt macht traditionell ein Promi-Paar – so war es auch in diesem Jahr: Dirk Tornede vom örtlichen Heimat- und Verkehrsverein und sein Gegenüber, Bürgermeister Marcus Püster, gaben zwar eine „hinreißend“ gute Figur ab. Mit einer Zeit jenseits der anderthalb Minuten-Marke reichte es am Ende aber nicht für einen der vorderen Plätze.