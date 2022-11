Sandra Warachewicz tritt die Nachfolge an

Katrin Freiberger, neue lippische SPD-Kreisvorsitzende im Duo mit Lasse Huxoll, stellte sich nicht erneut zur Wahl um den Vorsitz der AsF Lippe. Zukünftig wird sie ihre Aufmerksamkeit verstärkt ihrer neuen Rolle als Kreisvorsitzende der Sozialdemokraten widmen.

Innerhalb der AsF engagieren sich viele Frauen mit Ideen und voller Tatendrang zu frauenpolitischen Themen. Sandra Warachewicz, bereits als Ratsmitglied der Gemeinde Schlangen und als Sachkundige Bürgerin im lippischen Kreistag bekannt, wurde einstimmig in das Amt der neuen Vorsitzenden der AsF gewählt.

Zusammen mit der Landtagsabgeordneten Ellen Stock, der Vorsitzenden der AsF Lage, Andrea Speckbrock, und Edda Affeldt wird auch Katrin Freiberger weiterhin die Vorsitzende Sandra Warachewicz als Vertreterin unterstützen. Barbara Lehne aus Leopoldshöhe, Katrin Girlich aus Detmold und Franziska Mertens aus Schlangen komplettieren den neuen Vorstand der AsF Lippe als neue Beisitzerinnen.

Die AsF hat bei ihrem Treffen die Zeit auch genutzt, um überThemen und Aktionen zu sprechen. Unter anderem wird es am Freitag, 25. November, zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen einen Stand in Detmold geben. Hierbei werden die Frauen der AsF über Prävention und die unterschiedlichen Möglichkeiten der Hilfestellung für betroffene Frauen aufklären und informieren.

„Politisch interessierte Frauen sind immer gerne eingeladen, an den Treffen der AsF Lippe teilzunehmen“, so die neue Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Sandra Warachewicz.