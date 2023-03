Schlänger Markt: Traditionsreiche Kirmes wird neu aufgestellt 

Beginn schon am Freitag – Wettbewerbe werden von Montag auf Samstag verlegt

Schlangen

Bis zum Schlänger Markt 2023 sind es noch mehr als sieben Monate. Die Weichen für die traditionsreiche Herbstkirmes werden aber bereits heute gestellt. Die wichtigste geplante Änderung: Die dreitägige Veranstaltung beginnt erstmals schon am Freitag, 3. November, und endet zwei Tage später. Die bisher üblichen Mitmach-Aktionen und Wettbewerbe finden nicht am Markt-Montag statt, sondern am Samstag davor.

Von Klaus Karenfeld