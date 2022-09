Schlangen: Abwahl des zweiten stellvertretenden Bürgermeisters Maximilian Scholz gescheitert

Schlangen

Im Schlänger Gemeinderat ist am Donnerstagabend der Antrag gescheitert, den zweiten stellvertretenden Bürgermeister Maximilian Scholz (Die Partei) abwählen zu lassen. Einen entsprechenden Antrag hatten die Fraktionen von CDU und SPD gestellt, nachdem Scholz im Rahmen eines Austauschprogrammes für ein Jahr in die USA gereist war. Der 23-Jährige aus Oesterholz will sowohl sein Ratsmandat wie auch sein Amt als zweiter stellvertretender Bürgermeister behalten.

Von Uwe Hellberg