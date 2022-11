Schlangen: Balkonkraftwerke sollen beim Stromkosten-Sparen helfen

Schlangen

Die SPD-Fraktion will die Energiewende in Schlangen weiter vorantreiben. In einem Antrag an den Umweltausschuss fordert ihr Vorsitzender Michael Zans ein Förderprogramm, durch das die Installation von sogenannten „Balkonkraftwerken“ in Schlangen finanziell unterstützt werden soll. Zans geht von einer Fördersumme in Höhe von 10.000 Euro aus, die im Haushalt 2023 verankert werden müsste.

Von Klaus Karenfeld