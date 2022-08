Schlangen soll über Energiesparmaßnamen informieren

So wird zum Beispiel in Altenbeken die Temperatur im Eggebad um zwei Grad gesenkt. Ein weiteres soll folgen. Auch in der Gemeinde Schlangen sind die Energiepreise großes Thema. Ratsherr Henning Schwarze (Die Partei Schlangen) hat eine Anfrage an Bürgermeister Marcus Püster gestellt und möchte wissen, welche kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen die Gemeinde unternimmt, um Gas und Strom einzusparen. Die Anfrage von Die Partei solle bei der Ratssitzung Ende September beantwortet werden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet